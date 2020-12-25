氣溫直直降加上水氣充足，也宣告合歡山的雪季即將來到，林務局東勢林區管理處指出，合歡山雪季交通管制自110年1月1日起至3月1日止，為期60天，提醒民眾，前往合歡山請準備足夠禦寒衣物，發揮公德心將垃圾帶下山，雪季期間勿將公廁水龍頭關閉避免水管結凍，並請各位遊客協助維護公廁環境。

東勢林區管理處指出，合歡山雪季交通管制重點期間包括農曆春節連續假期（2月10日到16日）、星期例假日均實施交通疏導管制措施，實施路段自台14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心、翠峰至合歡山遊客服務中心路段。交通疏導管制依公路主管單位發布之交通管制資訊為主，除公務車及剷雪車外，禁止各類車輛通行。

合歡山雪季交通管制自110年1月1日起至3月1日止，東勢林管處呼籲，民眾發揮公德心將垃圾帶下山。（東勢林管處提供）

位於合歡山遊客中心旁，由東勢林管處委外經營的全台最高海拔「3158咖啡」上個月移到正下方合歡山莊原址。業者說，響應東勢林管處「無痕山林運動」，咖啡、可可、薑茶等熱飲含「合歡山3158」馬克杯150元，喝完後退回杯子，即可退回100元，自帶容器一杯50元。「3158馬克杯」的2020限量版杯體顏色與以往的白色不同，選用紅色與黑色。為避免高山製造垃圾，這裡沒有販售泡麵。相關旅遊資訊可洽詢合歡山松雪樓(049)2802980，如需住宿服務，歡迎利用網路訂房或撥打訂房專線(04)25229696。

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