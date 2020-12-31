盡管舞台前方相當冷清，表演團隊也沒有受太大影響。（陳彩玲攝）

亥兒樂隊表示，第一次跨年沒有面對觀眾演出，並不覺得奇怪。（陳彩玲攝）

警方也派人力在現場戒備，呼籲民眾不要在現場逗留。（陳彩玲攝）

2020基隆嗨轟跨年音樂節因嚴峻寒流和疫情雙重夾擊，取消民眾入場，改採線上直播。（陳彩玲攝）

2020基隆嗨轟跨年音樂節因嚴峻寒流和疫情雙重夾擊，取消民眾入場，改採線上直播，仍有約60名民眾在人行道上看表演，儘管飄起小雨，仍澆不熄熱情，而警方也派人力在現場戒備，呼籲民眾不要在現場逗留。

基隆跨年晚會31日下午5點在基隆港西三倉庫旁停車場展開，邀請到金曲、金音獎等級樂團陣容熱情開唱，但因寒流、疫情影響，有別以往，現場進行管控，入口處由數個三角錐及數名員警在周圍管制，而會場外圍，中山二路旁人行道上，有近60名民眾趴在鐵杆上看表演，盡管飄起小雨，氣溫只有11度，仍澆不熄民眾的熱情。

在現場觀賞表演的舒姓女學生表示，原本今年很想到會場一起跨年倒數，知道取消民眾入場時，心裡很失望，但因為疫情關係也只能接受，她說，雖然有線上直播可以收看，還是想實際感受現場氛圍；住在會場附近的居民指出，自己從小在基隆長大，40年來第一次遇到跨年晚會不能入場，相當特別，他直呼今年的音響特別好，很可惜無法進入現場觀看。

盡管舞台前方相當冷清，表演團隊也沒有受太大影響，亥兒樂隊表示，第一次跨年沒有面對觀眾演出，並不覺得奇怪，就像是在自己在練團，玩得很開心，但因為還有網路轉播，所以要盡量維持現場氛圍，確實有些難度。

今年因為民眾不能入場，現場警力也少了一大半，第一分局表示，因管制現場取消交通疏導，相較以往少了約三分之一員警在場協助；基隆港務警察局也指出，這次晚會警力減了約四分之一，員警在現場主要維持秩序，不讓民眾進入管制區，將戒備到活動結束。

(中時 )