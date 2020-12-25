就職2周年市政成果開幕典禮上，以MV形式發表員林市歌「員林好所在」。（謝瓊雲攝）

員林市長游振雄就職2周年，就職兩周年公所將舉辦市政成果暨願景展，25日開幕式並發表由台灣阿典黃聰典創作的員林市歌「員林好所在」，象徵攜手團結為員林市政打拼，呈現嶄新的城市風華。

游振雄表示，「幸福員林，美麗城市」是他競選時的口號，也是對市民的承諾，上任以來他勤跑基層、縣府與中央機關，腳步不曾停下；公19晴雨球場啟用、推動全市路燈LED化、萬年路及中正路等多條道路刨鋪新風貌、啟動各社區活動中心的新建，更時時關懷本市農友、役男，及長者們的生活需求，並盡力維持市容的整潔與清淨。

彰化縣副縣長洪榮章（右二）到場觀禮，祝賀員林市長游振雄(左二)就職2周年。（謝瓊雲攝）

除了市政顧問團，多位縣議員也都到場觀禮，顯示游振雄的好人緣，政通人和。（謝瓊雲攝）

他說，全市汰換LED路燈、排水下水道工程與日照社福大樓都已在持續辦理中，明年起正式推出結合電子支付功能的「幸福卡」，持卡市民不論前往市區洽公或假日往郊區藤山步道等景點休閒都很便利。2020年是艱辛的一年，期許「2021員林第一」，新的一年將爭取承辦更多大型賽事與多元文化展演，帶給市民更多休閒娛樂。

靜態成果展由公所8個課室分組競賽，展示700多個日子以來之市政成果：措施，包括：員林ZOO、員林雄平安、雄大農場、閱讀•悅美、Go!幸福、無所不在的清潔隊、雄雄遇建你，及文揚化育名揚振、光耀員林觀諸雄等。彰化縣副縣長洪榮章、縣議員張錦昆、曹嘉豪、劉惠娟、凃俊任、黃正盛等各級民代，市政顧問團都來觀禮。

除了市政顧問團，多位縣議員也都到場觀禮，顯示游振雄的好人緣，政通人和。（謝瓊雲攝）

員林市市政成果與願景展即日起在員林公所3樓禮堂展出，還加碼推出看展抽大獎活動。（謝瓊雲攝）

公所指出，即日起至明年1月5日止在公所三樓禮堂展出，期間更將舉辦8次抽獎，只要來看展每次就可兌領1張摸彩券，每天最多2張，就有機會抽中AirPods耳機、Panasonic智能烤箱、電動牙刷、果汁機、無線藍芽耳機……等獎項，來越多次，中獎機會越高。

(中時 )