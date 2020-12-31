桃園市長鄭文燦今日下午前往跨年晚會視察防疫整備。（黃婉婷攝）

復興區公所自辦的跨年晚會則如期舉行，卡司請來原住民之光民雄等其他藝人。（桃園市政府提供／黃婉婷桃園傳真）

因應疫情升級，全台跨年熱度降低，桃園市政府觀光旅遊局主辦的「2021桃樂園Wonderland」跨年晚會採無現場觀眾、線上直播方式舉行，民眾若在場外聚集將柔性勸導離場；復興區公所自辦的跨年活動則如期舉行，但因氣溫逐漸下探，節目也將在晚間10點30分提早結束，期間將要求民眾配戴口罩，配合酒精消毒、體溫量測及實名制入場，落實防疫作業。

桃市跨年晚會從晚上6點30分開唱到2021年，由藝人Sandy、阿Ken擔任主持人，國師唐綺陽將在現場為觀眾解密新年星座運勢，歌手請來不敗樂團動力火車、金曲歌王翁立友、饒舌歌手高爾宣、J Sheon，最後再由天生歌姬A-Lin壓軸演出，搖滾天團八三夭則會在跨年倒數後熱情開唱，為2020年正式劃下句點。

桃園市長鄭文燦昨視察晚會防疫整備時指出，今年雖不開放民眾入場，觀眾仍可在家透過年代MUCH、MOD壹電視綜合台、壹電視網路直播等管道同步收看，call in進現場還有機會獲得電動機車等大獎，也呼籲民眾勿前往會場外群聚，否則將被工作人員柔性勸離。

考量復興年節特色和區民期望，復興區長游正英仍決定如期舉辦跨年晚會，現已在會場入口處實施體溫量測、手部消毒及實名制入場，由於山區氣溫近0度，活動節目也縮短為6點開始，10點30分結束，現場也將發放圍巾、備妥薑茶保暖，元旦上午則會舉辦高空彈跳開幕儀式，活絡山區觀光。

(中時 )