中市國民黨團新戰服 飛行夾克展現戰鬥力 19:152020/12/25 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市國民黨團秀出黨團的新制服，飛行夾克的黑色外套，展現年輕朝氣（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨議員不分年紀，穿上時尚的飛行夾克後，人人馬上獲減齡效果。（盧金足攝） 台中市議會為期五天的臨時會今天結束，完成中捷故障究責與後續處理等專案報告後，國民黨也秀出黨團的新制服，飛行夾克的黑色外套，展現年輕朝氣。 「防風又防雨，跑行程方便保暖」，國民黨議員不分年紀，穿上時尚的飛行夾克後，人人馬上獲減齡效果。 但也因顏色較深，市議員李麗華笑說，在一群人合照時，比較不顯眼，國民黨議員的笑容就是永遠的亮點。 民進黨摧枯拉朽 國民黨慘遭輾壓 9行政命令全過關 萊豬入台 罷免公投戰開打 超車民進黨 得先野出一條路來 (中時 ) #飛行夾克 #展現 #國民黨議員 #中市 #國民黨團 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民意萬歲 底氣足終究戰勝黨意 04:102020/12/25 焦點要聞 蘇偉碩讚 綠委棄權就是展現民意 04:102020/12/25 焦點要聞 中衛中心攜消基會 倡議消費覺醒新價值 04:102020/12/25 投資理財 萊豬殺傷力大 3綠委臨陣棄權 04:102020/12/25 焦點要聞 台東市長張國洲就職6周年 盼爭取中央市場改建 16:412020/12/25 政治 陸揮反壟斷大刀 網路巨頭驚心 04:102020/12/25 焦點新聞 台北市長民調出爐 這2人支持度讓網友好意外：太慘了吧 14:592020/12/25 政治 社論／民進黨的兩把槍生鏽了 04:102020/12/25 時論廣場 國民黨公布「萊委名冊」 民進黨也公布萊牛立委 13:302020/12/25 政治 退輔會可派員駐外法案 藍委有異議交付黨團協商 17:162020/12/25 政治 萊豬確定元旦開放進口 04:102020/12/25 財經要聞 政治熱門新聞 親綠智庫公布最新民調 台北市民最討厭的人竟然是他 - 政治 民選獨裁綠營新權威 蔡英文登《亞洲週刊》最新一期封面 - 政治 亞洲週刊指蔡英文「民選獨裁」 民進黨批：與國際主流媒體背道而馳 - 政治 萊豬強行通過後最新民調曝光 網看完驚：夭壽 - 政治 想選總統？沈富雄20字斷言兩岸走向：台灣醉生夢死 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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