國民黨議員不分年紀，穿上時尚的飛行夾克後，人人馬上獲減齡效果。（盧金足攝）

台中市議會為期五天的臨時會今天結束，完成中捷故障究責與後續處理等專案報告後，國民黨也秀出黨團的新制服，飛行夾克的黑色外套，展現年輕朝氣。

「防風又防雨，跑行程方便保暖」，國民黨議員不分年紀，穿上時尚的飛行夾克後，人人馬上獲減齡效果。

但也因顏色較深，市議員李麗華笑說，在一群人合照時，比較不顯眼，國民黨議員的笑容就是永遠的亮點。

(中時 )