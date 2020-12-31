來自台中的葉小姐高舉看板表達反對萊豬進口訴求。（林縉明攝）

反萊豬醫師蘇偉碩。（林縉明攝）

美國萊豬明天起開放進口，民間反瘦肉精毒豬聯盟今晚在凱道前信義路舉辦「拒毒豬凱道萊跨年晚會」，並發起「民主頭七，靜默遊行」，民眾手拿蔡英文總統、行政院長蘇貞昌及投下同意萊豬行政命令的民進黨立委照片，繞行立法院表達無聲抗議，場面嚴肅。

萊豬開放進口在即，民間反瘦肉精毒豬聯盟發起「拒毒豬凱道萊跨年」活動，因應防疫考量，主辦單位不鼓勵民眾到場，建議改在家收看直播，但仍有近百名民眾不畏低溫冷風，到場表達不滿政府開放萊豬的怒火。

「無良政府進口毒豬迫害百姓！」晚會現場寒風刺骨，卻有人高舉看板表達訴求，專程請假從台中北上參加活動葉小姐表示，強烈反對政府開放萊豬政策，為了捍衛後代子孫健康，並能向兩個孫子有交代，就算天氣再冷都要到場表達反抗，拒絕萊豬進口。

國民黨團總召林為洲率領黨籍立委蔣萬安、林奕華、鄭麗文等數十名藍委到場力挺，林為洲怒批，各國跟美國談判進口美牛美豬策略不同，國家利益透過談判爭取，唯獨台灣未經談判，什麼都沒爭取到就開放，國民黨已經提出公投連署，預計1月6日起展開第2階段連署，呼籲民眾共同參與連署，屆時用公投擋萊豬進口。

反萊豬醫生蘇偉碩也到場聲援，蘇偉碩說，明天起是萊豬元年，每個人都是反萊豬戰士，每個人都有責任協助萊豬公投連署，唯有這樣做，人民才能在明年8月28日透過公投把萊豬趕出台灣。

今晚活動重頭戲「民主頭七，靜默遊行」，民眾手拿蔡英文、蘇貞昌及民進黨萊豬立委照片，排成兩列從信義路出發，沿途經過中山南路、青島東路等繞行立法院後活動信義路晚會現場。

(中時 )