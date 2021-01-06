民進黨今指稱「國民黨不斷以國內豬價波動與民眾的預期心理，來操弄美豬進口議題的目的」，國民黨中午回應質疑說，開放萊豬進口的錯誤決策，讓民間產生食安疑慮的不確定性效應，導致豬肉價格上下波動，難道不是身為執政者的民進黨應該負起的最大責任？如今卻將錯誤政策的負面後果歸咎在野黨，難道民進黨的施政能力只剩「甩鍋卸責」？此舉掩蓋不了民進黨開放萊豬進口錯誤決策所引發的亂象。

國民黨強調，民進黨善於「倒果為因」、「甩鍋卸責」的不良慣性是讓人民無法信任其執政能力的主因。蔡政府宣布開放萊豬進口後，相關配套措施雜亂無章，僅「台灣豬標章」申請、張貼的紊亂，已經讓民眾失去信心；此外，農委會宣稱要協助穩定產銷的百億基金，迄今看不到任何效果，甚至有豬農反映根本是看得到、吃不到。民進黨施政無能、失當，卻將責任推給在野黨，「再怎麼不會執政，也不應該只會推卸責任！」

國民黨指出，近來坊間頻傳小吃店家或便當店業者公告「改用國產豬，為反應成本，豬肉類便當漲價10元」等訊息，就是因為民進黨開放萊豬進口的錯誤決策，又做不好相關配套措施，讓人民對食安產生疑慮，導致豬肉類價格的波動，難道身為執政者的民進黨不需要為失能的政策負起責任嗎？以為將責任推給在野黨，物價就能穩定？人民就能吃的安心嗎？

國民黨表示，開放萊豬進口所造成的社會不安、民心不滿、價格波動等亂象是民進黨一手造成，民進黨應深刻檢討、認錯，甩鍋卸責並不能挽回已經對政府失去信任的民心。

(中時 )