多空拉扯 英鎊未能衝破2年半高點 21:192020/12/25 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國與歐盟雖在平安夜達成脫歐貿易協議，但美國總統川普拒簽國會批准的紓困法案，沖淡外匯市場的樂觀氣氛，25日英鎊兌美元上攻力道減弱，未能衝破2年半高點。周五英鎊盤旋在兌1.3549美元，沒有升過兌1.3625美元的2年半高點。英鎊兌歐元也從周四觸及的3周高點89.54便士回跌，周五來到89.80便士兌1歐元。 小薰扛債各種哭法全用上 夢想成真 未必是好事 (工商 ) #英鎊 #衝破 #英鎊兌 #歐元 #便士 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣國際支付占比 創9個月新高 11:202020/12/25 財經 2年有成 王惠美端12道縣政大菜 04:102020/12/25 社會新聞 耶誕節股漲匯跌 新台幣周線連二貶 16:192020/12/25 財經 世上第一張耶卡 傳遞祝福與慈善 20:452020/12/25 生活 鹿港鎮長許志宏就職2週年「鹿港鎮康動中心」啟用揭牌 19:332020/12/25 寶島 員林市長游振雄就職2周年 市政成果展看展抽大獎 17:562020/12/25 寶島 平安夜大禮 英歐達成加拿大式貿易協議 04:132020/12/25 國際 《國際金融》英歐達成新協議 歐股連三漲 10:002020/12/25 財經 《國際金融》英歐協議利多出盡＋美紓困案卡關 英鎊失守兩年半高點 15:402020/12/25 財經 英脫歐後雙邊貿易協議敲定 重點一次看 13:492020/12/25 國際 今新增4例境外移入 分別自4國入境 14:312020/12/25 生活 財經熱門新聞 川普搞死華為、中芯後 一整掛企業慘爆被踢出大陸 - 財經 阿里驚魂夜遭大屠殺 謝金河：新華社曝一張照 馬雲不妙了 - 財經 蔣爸回中芯第一步 驚爆晶片業走向 這台廠遭點名慘了 - 財經 耶誕震撼彈 李紀珠辭新光金、新壽董事與副董事長 - 財經 - 工商 澳賣礦發財的好日子到頭了？ 澳專家回答超意外 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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