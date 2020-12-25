英國與歐盟雖在平安夜達成脫歐貿易協議，但美國總統川普拒簽國會批准的紓困法案，沖淡外匯市場的樂觀氣氛，25日英鎊兌美元上攻力道減弱，未能衝破2年半高點。周五英鎊盤旋在兌1.3549美元，沒有升過兌1.3625美元的2年半高點。英鎊兌歐元也從周四觸及的3周高點89.54便士回跌，周五來到89.80便士兌1歐元。

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