高雄跨百年啟航首發。(圖/高雄市政府提供)

高雄市副市長史哲今（26）在臉書揭露，透過電信業者的人流分析顯示，高雄2021跨百光年啟航首發當晚，有近7萬人到愛河灣欣賞跨百光年的展演，線上更有近60萬人次觀看直播。史哲盼能夠讓民眾在飽受今年疫情壓力的狀態下，仍有一個讓心情能夠舒緩的機會，也為高雄打造防疫下的觀光經濟。

史哲指出，在疫情的影響下，因此在活動的規劃上，高市府選擇了具有場域開闊、通風良好、人員分散之特性的愛河港灣，搭配高雄流行音樂中心的部份空間，來呈現這場活動。

在活動過程中，由衛生局、警察局、文化局所組成的快速反應隊，針對未戴口罩或飲食的民眾進行勸導並稽查，在過程中，高市府極力做好防疫，同時也感謝民眾的自發與配合。

高雄跨百年啟航首發。(圖/高雄市政府提供)

疫情對全球經濟的衝擊有目共睹，但高雄市政府觀光局統計，高雄有多家指標性的知名旅館，在元旦假期的訂房率已達9成以上。

史哲強調，在疫情的影響下，高市府依然努力規劃並執行跨百光年，期盼能夠在跨年期間帶動觀光經濟，進而促進城市活絡；也希望能夠讓民眾在疫情壓力狀態下，有一個讓心情能夠舒緩的機會。

而在漫步整個愛河港灣的過程，不僅能夠看見詮釋高雄歷史的光影展演、見證高雄港灣與高雄發展的特展、海豚館內的文創商品與在地美食，還有豐富精彩的海上舞台演出。

史哲也笑稱，當民眾沉醉在視聽震撼的其中時，同時也不知不覺的走完一圈愛河港灣，距離長達兩公里多，呼籲民眾戴上口罩、搭上大眾運輸，來到高雄愛河灣走走，享受防疫健康新生活。

高雄跨百年啟航首發。(圖/高雄市政府提供)

(中時新聞網)