為了替當年自己帶過的「最強高中生」新竹攻城獅後衛高國豪加油，松山高中教練黃萬隆26日首次現身PLG比賽場邊，看到高中恩師來了，讓高國豪自然格外緊張，黃萬隆說：「這是國豪第一場職業球賽，這是個特別的時間點，意義自然重大！」

「畢竟國豪擁有最強高中生封號，我當然想到現場支持，用實際行動替他加油，」黃萬隆表示，「職業球員跟學校球隊不一樣，這場開幕戰更不同的是，攻城獅的對手領航猿陣中也有我帶過的孫思堯，他跟國豪都是旅美，也都是我的子弟兵。」

「當然領航猿還有林正、施晉堯，甚至總經理陳信安，我當然也想來這裡幫他們加油，」黃萬隆表示，「我希望這些球員或管理階層的人，可以保持HBL初衷，全力以赴、保持熱誠，始終傳達正面能量，甚至可以去影響到更多的球員。」

黃萬隆賽前會想跟高國豪說什麼嗎？他的回答很直接，「我不會告訴國豪必須打得多好，就是隨時保持學習心態，不要把這些東西當作壓力，畢竟場上數據絕對不是重點，努力抱持謙虛的態度，這樣才是他所應該擁有的心態或比賽方式。」

黃萬隆最後也強調自己必須說出一個觀戰重點，「看到這些HBL畢業的球員在場上奮戰，身為高中教練的我，當然樂見球員可以擁有更多舞台與機會，不只是PLG，也包含SBL，在此真心感謝這些籃球聯盟願給球員機會，我真心感激大家！」

(中時 )