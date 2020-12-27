33歲大陸女星「神仙姐姐」劉亦菲，近日被流出多張穿著白色西裝外套的品牌宣傳照，照片中她臉圓脖子粗，與昔日精緻美顏差很大，慘遭網友揶揄天仙崩壞。這也讓劉亦菲的粉絲看不下去，翻出她月初參加珠寶品牌的纖細美照，想幫女神打臉發福說，未料反而讓劉亦菲陷入更尷尬的狀況了！

劉亦菲自拍完迪士尼真人版電影《花木蘭》後，屢屢因為身材問題躍上媒體版面，近日更被流出多張她化著淡妝、穿著白色西裝外套的宣傳照，直指她整個人看起來胖好多，不僅臉圓脖子也粗，昔日天仙氣質不再。

劉亦菲照片瘋傳，發福了？（取自微博）

但劉亦菲的粉絲也有話要說，認為劉亦菲根本沒變胖，而是因照片用了柔光濾鏡的關係，導致女神的輪廓變模糊了，甚至還PO出一張劉亦菲本月初參加珠寶品牌的仙氣美照，力證劉亦菲仍然那位美到不像人的神仙姐姐。

粉絲怒PO美照打臉發福傳聞，卻讓左下角的相機出賣了劉亦菲真面目。(取自微博)

只是，劉亦菲粉絲所PO出的這張仙氣美照，就疑似修圖忘記修到相機螢幕的部分，把劉亦菲推入了更尷尬的狀態，引爆大批網友留言笑翻「長相機裡面那樣啊」、「P圖記得P全」、「媽呀，相機裡好像一尊佛」、「相機裡胖若兩人，哈哈哈哈哈」。對此，劉亦菲粉絲也反擊，人在鏡頭拍攝下，本來就會變得比較膨脹！

(中時新聞網)