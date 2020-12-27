日韓之間的旭日旗爭端看來暫時平息，「韓國網路外交團(VANK)」發起的「禁用旭日旗」網路請願，去年9月24日至今超過1年的時間，連署人數區區68700人(滿1年時為67000人)，顯然距離目標75000還有一大段路。

請願書以1936年柏林奧運為例，主張納粹德國強行把政治帶入奧運，日本的旭日旗也象徵著帝國主義對亞洲人民的傷害。根據《奧林匹克憲章》「任何形式的政治、信仰、種族宣傳都禁止出現於奧運會場。」VANK批評國際奧會把奧運當成一項商品，為了賺錢而扭曲自己訂立的規章。

今年2月，英國Ant & Dec的兩位藝人在一首歌曲穿著空手道服表演，頭上綁著旭日旗頭帶，遭到網友炮轟。主唱安瑪莉(Anne-Marie)隔日發布聲明道歉，刪除相關鏡頭，並表示「歷史教育沒有做足」。英國媒體認為這是他們對東亞歷史欠缺敏感度。BBC年初也報導過旗幟爭議，他們分析中國大陸與南韓政府對此事不同調，因為大陸不想破壞和日本建立的關係。

此外VANK的名聲一直不太好，包括欺軟怕硬，要求Google Earth將日本海改為自國稱呼的「東海」，卻不敢把和大陸之間的黃海改名「西海」。他們還在傷口上撒鹽，重提9年前的福島核災批評日本很危險。國際奧會駁回了旭日旗的禁令請求。其實日本已經付出很大代價，東京奧運因為疫情將成為史上最花錢的一次奧運。

(中時新聞網)