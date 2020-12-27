知名茶飲品牌春水堂日前遭爆料，員工竟將煮食物給客人吃的湯鍋拿來當泡腳桶，照片曝光引發網友批評「噁心死了」！業者表示經查確有此事，是分店員工於下班後臨時起意；自行挪用當天燒壞要報廢湯鍋，已懲處該名員工並丟棄湯鍋外，並向社會大眾造成觀感不適道歉。

臉書「靠北春水堂2.0」，日前出現一張有人抬腳在裝滿水的鍋子上方的照片，並批評「供應給客人用的鍋子可以當聖誕趴洗腳道具」，引起網友批評，「噁心死了」，還有人質疑如果拿裝食物的鍋來泡腳，店長應因督導不周記過，荒唐舉動讓人傻眼！

春水堂今發出聲明說：經查，為我司分店員工於下班後臨時起意自行挪用當天燒壞要報廢的鍋子，鍋子已於當日活動結束後丟棄，每日店內也都有進行閉店清潔打掃。

春水堂強調，擅自挪用公司器皿為違反規範之行為，內部經查明後已對該名員工進行懲處，並再次佈達相關規範；此事引發觀感不適之處，我們感到非常抱歉，未來也會再更審慎小心。

(中時 )