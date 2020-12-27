立院本周在執政黨立委人數優勢下，通過萊豬進口行政命令，但有部分縣市地方自治條例規定瘦肉精零檢出，兩者相牴觸。行政院秘書長李孟諺今日表示，鑒於各縣市的自治條例狀況不一，政院在彙整討論後，會在適當時機向外界報告應處的方式。
李孟諺指出，食安法主管機關為中央，應該要有一致性的規定，民眾才不會無所適從。但之後到底要怎麼做，方向還在討論，也還在蒐集各地方縣市的意見，了解各地狀況。
至於行政院是否會於明日召開記者會或政策說明，回應各縣市自治條例有關瘦肉精規定。李孟諺說，目前沒有規劃。
(中時 )
立院本周在執政黨立委人數優勢下，通過萊豬進口行政命令，但有部分縣市地方自治條例規定瘦肉精零檢出，兩者相牴觸。行政院秘書長李孟諺今日表示，鑒於各縣市的自治條例狀況不一，政院在彙整討論後，會在適當時機向外界報告應處的方式。
李孟諺指出，食安法主管機關為中央，應該要有一致性的規定，民眾才不會無所適從。但之後到底要怎麼做，方向還在討論，也還在蒐集各地方縣市的意見，了解各地狀況。
至於行政院是否會於明日召開記者會或政策說明，回應各縣市自治條例有關瘦肉精規定。李孟諺說，目前沒有規劃。
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