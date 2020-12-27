基隆台62線萬瑞快速公路西向約6.8公里處，27日晚上10點多，發生一起追撞事故，林姓女駕駛一度受困，警消人員到場，立即協助林女脫困，雙腳疑似有骨折現象，由救護人員送往長庚意願救治。
據了解，呂姓駕駛人開曳引車在變換車道過程中，不慎碰撞到黑色自小客車，林女駕駛藍色小貨車在後方，煞車不及向前追撞，林女一度受困在車內，消防人員到場立即協助脫困，林女雙腳有嚴重開放性傷口，疑似骨折現象，由救護人員送往醫院治療，詳細狀況仍待釐清，目前該路段已恢復通車。
(中時 )
基隆台62線萬瑞快速公路西向約6.8公里處，27日晚上10點多，發生一起追撞事故，林姓女駕駛一度受困，警消人員到場，立即協助林女脫困，雙腳疑似有骨折現象，由救護人員送往長庚意願救治。
據了解，呂姓駕駛人開曳引車在變換車道過程中，不慎碰撞到黑色自小客車，林女駕駛藍色小貨車在後方，煞車不及向前追撞，林女一度受困在車內，消防人員到場立即協助脫困，林女雙腳有嚴重開放性傷口，疑似骨折現象，由救護人員送往醫院治療，詳細狀況仍待釐清，目前該路段已恢復通車。
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