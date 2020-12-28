【愛傳媒秦明憲專欄】新台灣國策智庫最新民調顯示：2022年台北市長呼聲最高的人選是國民黨的蔣萬安，其次是民進黨的陳時中，至於現任台北市長兼民眾黨主席柯文哲的接班人，恐怕不太樂觀。

2022年還有點遙遠，其實民眾黨最迫在眉睫的危機有三：首先是黨代表選出中央委員之後，黨內決策模式的巨變。

過去雖然也有中央委員，因為原本的中央委員是創黨時由創黨主席柯文哲指定，儘管當時在形式上也經過投票，但是並沒有真正的選票基礎，因此基本上中央委員不太會違反柯文哲的意志。但現在中央委員即將改選，選後有自己的黨內民意基礎，因此必然會展現自己的意志。

其次，民眾黨因為黨員入黨完全不需要審核，引發人頭黨員問題，日前據報導曾暫停入黨，但不是長遠之計。目前已經入黨者也已經在現行的黨代表選舉規則之下，開始展現出派系化的趨勢，現在就已經超出了黨中央的掌控，未來可能會進一步與各地山頭合縱連橫，透過黨代表與中央委員的選舉，掌控黨內資源，這麼一來，可能會讓具有理想性格、本來就不喜歡政黨的柯文哲，更加對民眾黨保持距離，萬一真的宣布辭去黨主席，勢必重挫民眾黨，讓民眾黨成為只能選出地方民代、連立法委員都未必選得上的小型政黨。

最後，民眾黨一開始的問題，就是沒有辦法廣泛吸收黨務人才、培養戰將、並且重用，這原本是政黨的最主要功能。先前的不分區立委海選，只重視前面幾人，其他陪榜的都被忽略。結果造成黨內決策始終都局限在特定幾個人的手裡，不管這些人有沒有黨務頭銜。一開始沒有來得及培養好的人才，如今隨著黨代表的選舉，變成由特定黨代表壟斷政黨權力，更不容易要真正的人才出頭，這絕不是柯文哲所樂見，但可能已來不及扭轉。

作者皆為研究人員

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(中時新聞網)