國光客運副董事長王應傑兒子王怡中12月26日因心肌梗塞過世，享年39歲，據了解，王怡中平常有運動習慣，不抽菸、很少喝酒，而且家族也無心臟病史，因此全家都覺得意外。

王怡中17日到台大練跑，準備參加20日的馬拉松，但剛開始跑沒多久就昏倒，被救護車送到台大醫院，王應傑趕到台大醫院時，王怡中已經昏迷，院方加裝葉克膜，又加放兩支心臟支架，但情況仍沒有好轉，王怡中不幸在26日過世。

國光客運副董事長王應傑兒子王怡中12月26日因心肌梗塞過世，享年39歲。（圖／中時資料照）

根據知情人士表示，王怡中平常身體健康，不抽菸，偶爾應酬時才會喝幾口酒，而且全家都有運動習慣，因此對於突然驟逝的消息，全家都覺得意外來得太突然。面對白髮人送黑髮人，王應傑相當悲慟，呼籲年輕人要注意心臟疾病。

王怡中的好友、將來銀行NEXT BANK總經理劉奕成，昨（27日）在臉書PO文提到，「很難過。很傷心。盼你在另一個世界平安喜樂。」王怡中的遺體目前暫時放在二殯，預定1月10日上午將在二殯附近的「三山善社」舉辦公祭。

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(中時新聞網)