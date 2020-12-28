台北市議員羅智強頻頻對民進黨立委吳思瑤發動攻勢，先指她是台北市挺萊豬的第一名立委，揚言罷免，近日再爆料吳思瑤關說醫材。對此，吳思瑤統計這一個月來，羅智強已經發了70篇圖文批她，煩到想拿藍白拖「把如影隨形的小強打打打」。

台大醫師施景中在臉書踢爆一件醫療試用案，他本身也是試用者，但因覺得不合用，價格也是國外的10多倍，經院內專家討論後決定不採用，沒想到廠商卻找來吳思瑤施壓，要求正在守喪的他2天內回覆公文。

不過，施景中隨後則刪除貼文，澄清先前發文是出於義憤，對於吳委員所遭受的困擾，甚至有人見縫插針，覺得非常抱歉，也呼籲立委對陳情書要謹慎處理，陳情人只陳述一小部份觀點，但立委幫忙陳情，等於替廠商沒講出那一大部分背書。

細數這一個月以來，羅智強已PO了高達70篇圖文批評，吳思瑤接受《三立》採訪時表示，「好想拿個藍白拖喔，把如影隨形的小強打打打」，甚至有早上5點55分一起床就發文，最晚則是22點48分，「上床前也不忘PO文來跟騷吳思瑤」。

此外，吳思瑤強調，人民的陳情會用最公開透明、可被檢視的公文系統，就是公事公辦，因為是公文，所以代表不會介入，交給相關機關自行酌處。

(中時新聞網)