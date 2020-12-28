新北市府因應疫情，今天宣布戶外集會大型活動須實名制及有效管控人潮，要求年末有規畫戶外集會大型活動的各機關單位，今天須做出回應。元旦將在碧潭舉辦「中華民國集氣！元旦祈福健走嘉年華」活動的國民黨「民生建設基金會」，上午接獲市府通知，原本表示活動照辦，將依照提報市府的防疫計畫，落實實名制、量體溫、全程戴口罩、禁止飲食等防疫措施。不過到了下午，黨中央討論後，決定取消活動，稍後將正式公布。

這是國民黨基於防疫，繼取消本月23、24日赴立院集會抗爭活動後，再次取消大型活動。

據悉，國民黨由「民生建設基金會」籌辦這項活動，原以800人申請，但報名人數已達千餘人，新北市府要求基金會提高保險人數及金額。此外，活動包括園遊會，其中原有兩攤小農攤位販賣飲食，民生基金會也緊急協調，改賣非當場飲食的包裝蔬果或加工品。

據悉，這項元旦在碧潭舉辦的祈福健走，原規劃分10大隊，接續進行2公里健走、園遊會活動，基金會安排國民黨主席江啟臣率領第1大隊「全民健康」大隊打頭陣，前總統馬英九、前黨主席吳敦義及朱立倫、黨祕書長李乾龍等藍營要角接力率領其他大隊前進。主辦單位也規劃邀前主委洪秀柱、前立法院長王金平及新北市長侯友宜率領其他大隊，不過洪、王當天不克出席，侯友宜則尚未確定是否出席。

「中華民國集氣！元旦祈福健走嘉年華」活動，除了邀請民眾出門健走，也要讓民眾意識到萊豬開放後的食安把關監督。活動當天將升起「中華民國」氣球，象徵不斷為中華民國、全國人民的健康集氣，取代過去升旗的橋段。

不過到了下午，黨中央基於防疫措施必須落實實名制等舉措，擔心日後若有本土疫情恐落人口實，決定取消活動，稍後將正式對外公布。

(中時 )