基隆一名吳姓男子，近期在北市內湖工地工作，下班後還千里迢迢跑到新北市瑞芳，送便當給孫子，可說相當疼孫。只不過阿公上班時喝了兩杯藥酒，騎車回基隆時遭警方攔檢，酒測下去高達0.25毫克，警方將他移送基隆地檢。近日偵結，依涉犯公共危險罪嫌將吳姓阿公起訴。

吳姓阿公這個月17日在台北市內湖區的工地上班，據自由時報報導，他下午喝了兩杯藥酒提神，下班後騎機車跑到新北市瑞芳地區幫孫子送便當，在騎車回基隆路上被警方攔檢。員警聞到酒味，對吳男進行酒測，酒測值高達0.25毫克，詢後將他移送法辦。

吳男向檢察官坦承，在工地時喝了兩杯藥酒，但不知道這樣酒測值就會超標，所以才一路從台北騎到瑞芳，再從瑞芳返家。

不過酒測值剛好0.25毫克會不會判有罪？那可不一定，就曾有這樣的案例，新竹市一名男子也是酒測值0.25毫克被送辦起訴，新竹地院法官審理認為，酒測器「檢查公差」有正負0.03毫克的誤差值，無法排除產生誤差的可能性，依罪證有疑有利於被告之法理，即應認定被告犯行並不符法定犯罪構成要件，因此判無罪。

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(中時新聞網)