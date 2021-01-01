國民黨革實院長羅智強今天在臉書表示，寒風過境跨年夜街講，體感溫度只有8度，他堅持到最後一天，完成了第356場街頭演講，他思考如何為街友盡一份心意時，包含他、前衛生署長楊志良、前總統馬英九大姊馬以南、中天主播王又正等人共捐2100個便當給街友，委託社會局分天多次送給街友，盼2021年開端能有正能量的開始。

羅智強說，有朋友告訴他，這幾天的寒流很冷，擔心無家可歸的街友們撐不下去，所以這幾天，他也請社會局多關心。這幾天，台北車站地下街（K8）以及萬華社福中心都有開設避寒所，供街友避寒，讓他們挺過這個寒冬，辛苦所有社工朋友的幫忙。

羅智強表示，正當他在思考要如何再多為街友盡一份心意時，接到前高雄市新聞局長王淺秋的電話，告知他前衛生署長楊志良丶前總統馬英九大姊馬以南想各捐500個便當給街友，希望他代為詢問社會局，如何把溫暖送到街友手上。

羅智強指出，於是他也決定捐500個便當，而後又有一位朋友也要捐500個便當，中天主播王又正聽說了這件事，也加碼100個便當，這樣加起來，可捐出2100個便當。

他說，經和社會局協調，社會局稱最近各界對街友的關心湧至，這幾天街友的便當數量是足夠的，他和大家商量了一下，街友用膳的需求天天有，並不需要急著在這幾天把便當送出，所以委托社會局來安排合適的時間，分天多次把便當送到街友的手上，社會局也答應協助安排。

他表示，很高興在2021的開端，有一個正能量的開始，雖然2020是艱苦的一年，但對未來還是要滿懷信心，用正向的能量往前衝，文末祝大家新年快樂。

(中時 )