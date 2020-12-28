罷免萊豬綠委 朱立倫：個人做事個人擔 16:192020/12/28 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對罷免萊豬綠委，前國民黨主席朱立倫表示，民進黨要面對民眾的不滿。（李俊淇攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院24日將加開院會，進行「平安夜萊豬表決」。國民黨人士表示，不排除針對反對將行政命令退回的立委，擬提出各縣市的「萊豬立委」罷免案 對此，前國民黨主席朱立倫今（28）天受訪表示，民進黨做這樣的事，就要面對民眾的不滿。 朱立倫表示，「個人做事個人擔」，民進黨最喜歡用罷免的方式面對政敵，現在做了這樣的事情，就要面對民眾的不滿。 批國民黨串連反萊豬 民進黨：假食安之名操作對立 桃藍黨團反萊豬 衛生局長不執法將提不適任 (中時 ) #面對 #民眾 #罷免 #萊豬 #朱立倫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 硬送萊豬耶誕禮 沈智慧：「全台割萊委」行動開始 11:102020/12/28 政治 立院便當拒萊豬 柯嗆：別人囝死袂了 12:012020/12/28 政治 萊豬動員喊卡 國民黨基層怨草率 04:102020/12/28 政治要聞 花縣府反萊豬立場強硬 販售業者一律開罰並公告 13:562020/12/28 政治 國民黨竹縣黨部號召 民眾反萊豬公投連署 14:582020/12/28 生活 「向日葵運動」罷免全台萊委 公布首波名單：高雄最多 15:442020/12/28 政治 全民動起來！猶如「馬關條約」喪權辱國 新北反萊豬公投拚50萬連署 11:342020/12/28 政治 中市議會藍黨團強烈要求反萊豬 呼籲全民一起來公投 11:072020/12/28 政治 反萊豬 新竹市議會國民黨團發動連署公投 13:272020/12/28 政治 蘇揆指萊豬自治條例不能亂套 江啟臣嗆：中央本身已亂了套 12:502020/12/28 政治 國民黨反萊豬 議員郭宗益諷公投是假的 12:282020/12/28 政治 政治熱門新聞 《推背圖》洩天機？被爆預言中華民國總統最終任期 - 政治 李四川最新動態曝光 網目睹這一幕驚：太美了 - 政治 推背圖洩天機！濟公律師：這3人選北市長「他」贏面大 - 政治 被吳思瑤嗆紅媒 亞洲週刊小編霸氣喊中華民國回敬 - 政治 不聽民意還敢哭 黃暐瀚嗆：王美惠到底是在哭甚麼？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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