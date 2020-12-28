立法院24日將加開院會，進行「平安夜萊豬表決」。國民黨人士表示，不排除針對反對將行政命令退回的立委，擬提出各縣市的「萊豬立委」罷免案 對此，前國民黨主席朱立倫今（28）天受訪表示，民進黨做這樣的事，就要面對民眾的不滿。

朱立倫表示，「個人做事個人擔」，民進黨最喜歡用罷免的方式面對政敵，現在做了這樣的事情，就要面對民眾的不滿。

(中時 )