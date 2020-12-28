新一波寒流將來襲，氣象局已針對跨年天氣發布全台低溫特報，其中16縣市可能出現6度以下低溫。公路總局示警，12月30日夜間起至1月1日期間，駕駛人前往台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台8線中橫公路、台14甲線合歡山公路，要特別注意下雪或結冰，並留意相關路段的管制訊息。

公路總局評估，這波寒流侵襲，可能導致部分路段下雪或路面結冰，危及用路人安全，12月30日夜間起至1月1日有4結冰高潛勢路段，台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台8線中橫公路、台14甲線合歡山公路等4條路線，提醒駕駛人注意保暖，同時預告4路段將進行管制。公路總局說，將依氣象局最新預報及保全回報情資，提早於3小時前發布管制訊息，告知路段管制方式。

公路總局表示，為避免駕駛行經低溫高山路段，可能造成身體不適，進而影響行車安全，請用路人評估身體狀態，並做好雪地開車注意事項。另公路總局將嚴密監控路況，除增派保全人員巡查回報外，並加強路況資訊之揭露，倘若發現路面有結冰之虞，將會管制限掛雪鍊通行，或進而預警性封閉等作為。

由於寒流侵襲期間相關道路管制通行作為將影響民眾通行，籲請用路人密切注意公路訊息預為規劃行程。公路總局轄管道路路況訊息，民眾可透過公路總局全球資訊網、省道即時交通資訊APP、公路路側可變資訊系統、警察廣播電臺、國家公園管理處等瞭解最新路況訊息。

(中時新聞網)