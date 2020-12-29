台南光華高中推動國際交流不遺餘力，結合「大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫」邀請義守大學、成功大學華語中心、南台科技大學等大專院校外籍學生蒞校交流，以「國際視野、在地交流」為主軸，讓國際化在高中學習生涯中萌芽。

光華高中慶祝91周年校慶，特別辦理「國際文化節」，來自越南、印度、印尼、泰國、菲律賓等國家的17位外籍大學生，透過各國特色海報、美食、服飾、文物、影片分享及當地舞蹈，拓展全校師生國際視野。

印尼大學生李心怡和黃莉雯，親自烹調來自西蘇門答臘島的美食「仁當」（Rendang），也就是燉牛肉，這外表接近黑色的牛肉，看起來並不起眼，卻是經過長久燉煮之後，吸滿了香料和椰奶的精華，吃起來是各種香料的混合體，還有入口即化的軟嫩牛肉，非常有層次感。

印度是世界上提倡素食主義首屈一指的國家，印度籍博士生Firoj，帶來用香料做成的印度風味素丸子，他把丁香、月桂葉、肉桂、小荳蔻等10樣香料混合，加上綠色蔬菜切碎和炸粉，炸出印度風味素丸子，只要蘸一點番茄醬，就是一道美味的前菜，即使平常不吃素的同學，也會想再多吃幾顆。

餐飲管理科二年級黃于瑞品嘗印尼薑茶，覺得喝起來是溫順的辣，卻不會太刺激，原來裡面的成分除了新鮮的生薑、棕櫚糖之外，還加了香蘭葉、丁香、小豆蔻、黑胡椒等多樣香料製成。

此外，泰國和菲律賓大學生則帶來當地傳統舞蹈表演，同時也教導光華師生輕快、有節奏感的異國舞蹈，包括：印尼的Poco poco、泰國的Loy Krathong以及菲律賓的Pinoy Ako，體驗異國肢體之美。

光華高中特別以「World嘉年華」為主題，由各班展現世界各國的風俗民情，除有傳統的舞龍舞獅外，還有泰國的螃蟹舞、丹麥的小美人魚、荷蘭的風車、巴西的森巴舞嘉年華、埃及的法老王、阿根廷的足球、紐西蘭的海洋奇緣、法國的麵包與葡萄酒、菲律賓的嘟嘟車及熱情的西班牙舞等，讓大專院校外籍生大開眼界，成功拓展學生國際體驗和理解多元文化。

(中時 )