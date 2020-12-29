儘管多國採取斷航熔斷，傳播速度超快的英國變種病毒，已經傳播至部份國家。從英國搭乘華航班機的114名旅客和13名機組員27日傍晚已經抵台，指揮中心祭出最高規格檢疫，目前已有3人確診。英國即將放寒假，台灣還有4千多名留學生在英國，教育部已經表態盡量協助他們返台，防疫工作也因此面臨今冬以來最大考驗。

從英國抵台的127名旅客和機組員，該如何進行採檢？由於人數眾多，疾管署將體溫量測儀移到登機口，旅客一下飛機就能直接測溫，再透過專屬動線導引移到候機室進行檢疫電子申報。沒有症狀者，搭乘機場安排的巴士，送往集中檢疫所之後再行採檢。

入境旅客必須後送集中檢疫場所14天，航空公司飛航及空服機組員，也必須居家檢疫14天，期滿前進行採檢陰性，加上自主健康管理7天後才能進入社區。檢疫結束之後，機場也立刻消毒候機室及相關動線。

●變種病毒入境，日本又鎖國 台灣可能跟進嗎？

英國發現傳播力更強的新冠變種病毒，而且陸續輸出到其他國家，各國政府莫不嚴陣以待。目前總共50多國已經禁止英國航班起降，中國也宣布，自28日開始，暫停中英之間的定期航班。日本早在周六就緊急加碼新的封鎖措施：從28日到明年1月底，暫停外籍旅客入境日本。不過日本與台灣、中國等11國之間所實施的商務人士往來，則不受影響。

面對新冠變種病毒來勢洶洶，台灣有可能跟進日本，緊縮入境規定嗎？莊人祥解釋，日本目前的疫情相當吃緊，也因為確認英國變異病毒株已經傳入本地，因此啟動相對嚴格的防疫對策。

英國發現傳播力更強的新冠變種病毒，而且陸續輸出到其他國家，各國政府莫不嚴陣以待。圖為民眾戴好口罩防疫。(示意圖/Pixabay)

目前台灣要求所有外國人和返抵國門的國人進行至少14天的居家檢疫和7天自主健康管理，另外配合秋冬防疫措施，12月1日開始，旅客入境還要檢附3日內的COVID-19核酸檢驗陰性證明。

莊人祥表示，各國國情有所差異，除非現有防疫措施抵擋不住，或是其他文獻提出其他建議措施，才會有更嚴厲的作法。

國內該如何知道英國變種病毒有沒有入境台灣？莊人祥表示，無論是境外或是本土的檢測，實驗室會針對每一個確診病例的核酸檢測報告，檢視基因是否發生變化，截至目前為止尚未出現。

●留英學生返台 武漢包機模式再現？

台灣防疫還面臨另一個挑戰。英國4千多名台灣留學生，即將結束學期課程，教育部表示，將全力協助學生返台。由於英國的變種病毒的疫情近乎失控，留學生返台是否該比照武漢專機的模式？台灣是否有能力妥善應付？對此莊人祥僅表示，留學生不可能一起回來，在必要時提供協助。

(中時新聞網)