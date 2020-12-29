美國總統川普正式簽署規模9000億美元的經濟刺激法案，除了避免政府運作停擺，也為經濟復甦挹注動能，周一美股漲多跌少，除了費半指數下跌0.22%之外，其餘三大指數皆收漲，上漲幅度介在0.68%~0.87%之間。

周一台股早盤開高後，漲勢穩步延續，再度創下歷史新高，最終加權指數上漲151.65點，收在14,483.07點，漲幅達1.06%，成交金額則為2518.04億元，籌碼方面，周一三大法人合計買超161.9億元：外資買超129.15億元、投信買超1.05億元、自營商買超31.71億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)量能：周一大盤呈現價漲量增格局，量能溫和增加，有利短線多方結構。

(2)均線：指數周一持續位在所有均線之上，目前以10日線(約14,276點)作為波段支撐。

(3)技術指標：目前KD指標呈黃金交叉，且開口擴大，短線上不排除有突破14,500整數大關的機會。

櫃買指數周一終場上漲0.66%，收在181.69點，目前處在所有均線之上，下檔以月線位置(約179.8點)為支撐，壓力為前波高點183.9點。

觀盤重點，隨指數創高，害怕錯過行情的氣氛持續升溫，目前與「漲價」二字掛勾的航運、造紙、記憶體、面板族群，成為資金追逐標的，然而隨行情熱度升高，當沖、隔日沖比例可能增加，若追價強勢股必須留意資金控管、避免單股重壓，後續選股方面，具成長性的權值股、驅動IC、鋼鐵、車用、半導體設備可做追蹤。

(時報資訊)