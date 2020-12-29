保外就醫中的前總統陳水扁宣布，新年後將多了一個身分是廣播節目主持人。國民黨前立委孫大千在臉書以「What a wonderful life(多麼美好的生活)」，大酸蔡英文總統為何不直接宣布特赦陳水扁？這樣也可以避免一再凌遲台灣的司法制度！

孫大千在臉書說，民進黨政府是得了集體失憶症嗎？難道沒有人記得，陳水扁當時是以什麼理由申請保外就醫的嗎？難道沒有人記得，陳水扁當時號稱腦部有病變的可能，具有生命危險嗎？難道沒有人記得，陳水扁當時連話都說得不清不楚嗎？難道沒有人記得，陳水扁當時的手在短時間內會快速的抖動嗎？難道沒有人記得，陳水扁當時外出還要拿拐杖，攜帶尿袋嗎？

結果，陳水扁不但順利保外就醫，還可以外出散步，還可以出外訪友，還可以參加造勢，還可以批評時政，現在，還可以主持廣播節目。 What a wonderful life？

孫大千說，蔡英文為什麼不乾脆一點，直接宣布特赦陳水扁？這樣也可以避免一再凌遲台灣的司法制度！

不過，針對陳水扁自行宣布要主持廣播節目，中監昨（28）日回應表示，並未收到相關申請。

(中時 )