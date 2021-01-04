蔡英文總統在2021年元旦發表新年談話，一如預期談到兩岸關係，內容積極與負面解讀均可。在兩岸持續缺乏政治對話基礎互信之時，在激烈抗中的川普總統敗選離任之際，在大陸海空兵力頻繁操練擾台之刻，蔡總統新年談話，既沒有刺激論述，也沒有創新提法，平凡而不突兀。

蔡總統的談話內容，顯示她對於兩岸關係在新的一年，並沒有特殊的期待；然而今年卻是蔡總統2024年卸任前，雖非僅有，卻可是難得的兩岸機會時段。

除了零星地方議員的罷免投票，以及可能的「反萊豬」公投，今年台灣沒有牽動政治版圖的選舉。在2022年「九合一」地方選舉「提前部署」尚有空檔，2024年總統大選「超前部署」尚未發端，蔡總統「817萬票」仍有餘溫，邁向「跛鴨」還不明顯之際，今年還算是在兩岸關係積極著墨「相對方便」的時段。

美國拜登總統在大選慘勝，今年光是應付國內疫情與撕裂社會，以及重修美歐關係以求引領傳統聯盟，即已捉襟見肘，甚至沒有足夠條件更早推出整體對中戰略。台灣的大陸政策不會走在拜登政府的前面，應是合理的推估。

在美國總統大選及政權交接期間，北京先後在亞洲的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），以及與歐洲的「投資綜合協議」（CAIＣ）達陣，以「鉗形」態勢包夾美國；又與推動數年的「一帶一路」（BRI）經濟戰略布局相互連貫，繼續延展一個「面向歐亞的西行戰略方向」，與中美太平洋爭霸的「想像」背道而馳。

拜登尚未就任，應該領教了中共「你打你的，我打我的」，將主動權牢牢握在手中的戰略傳承。國際局勢如今頗有美、中、歐天下三分之象，此正是台灣2021年必須面對的新局。

兩岸關係本來不進則退，貫穿整個2020年的新冠疫情，更是逆水行舟，連民間正常交流都極度限縮。蔡總統被認定以國際談判見長，對於國際局勢變換，應有清楚認知；對於談判不可喪失主動權，亦應了然於胸。

針對目前兩岸關係，蔡總統元旦談話中，拋出了兩個前提：「只要『北京當局有心』化解對立，改善兩岸關係」，將責任丟給對岸；又說：「等疫情受到『有效控制時』，我們也期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流」，將時機擺在疫情管控上。

蔡總統似乎也採取了中共「你打你的，我打我的」戰略，僅就兩岸之間事務性、功能性、非官方的交流恢復，加上條件式的陳述。她沒有預示台灣會在此時調校立場，或是尋求兩岸政治對話。

台灣要不要在美國、歐盟與大陸各自進行大戰略部署之時，在中共慶祝建黨百年以及「十四五規畫」成形上路之際，在2021年就兩岸關係的根本癥結進行處理，涉及蔡總統個人與民進黨政府的「形勢判斷」。

台灣選擇遠望2035，好整以暇地進行15年戰略部署？抑或是判斷3至5年內，北京處理台灣問題的緊迫感有可能驟然躍升？此一判斷乃國之大事，不可視而不見。

（作者為淡江大學戰略所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）