川普政府周一進一步收緊禁止美國投資人購買疑似由中國軍方控制之企業證券的行政令。此前美國各部會間就這項命令的嚴格程度看法分歧。

美國財政部周一發布一份「常見問題」指引，闡明這個11月發布的行政命令將適用於指數股票型基金（ETF）、指數型基金，以及被認定為中國軍方擁有或掌控之中資企業的子公司。

此前外媒報導，川普政府內部對於該指引內容的論戰相當激烈。一名消息人士透露，美國國務院與國防部反對財政部淡化該行政令的提議。

此前有部分媒體報導，美國財政部擬將中資企業子公司排除於該白宮行政令的範籌之外。這項行政令禁止美國投資人購買華府認定由中國軍方支持之35家中資公司的證券，相關措施於2021年11月起生效。

周一公布的指引明確指出，這些禁令適用於「中共軍方企業所有子公司，只要該子公司被美國財政部列入公開名單。」，該指引並指出，財政部擬列出由中國軍方企業持股逾五成、或由中國軍方企業掌控之公開上市實體。

這個11月發布的行政令是為了強化1999年一項法律的效力，該法律要求美國國防部編列一份中國軍方企業名單。美國國防部目前已點名35家中國企業，包括石油公司中海油，以及中國最大晶片製造商中芯國際。自11月發布該命令以來，主要指數商已經開始從其指數中剔除一些遭美方點名的公司。

(時報資訊)