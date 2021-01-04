美國總統川普簽署近9,000億美元紓困法案及1.4兆美元政府預算案，加上英國再批准新冠疫苗使用，雖然美參議院共和黨阻撓2,000美元個人紓困補貼法案，仍無礙正面利多，但多國發現英國變種病毒感染案例，紛紛啟動旅行限制及加強措施，適逢假期期間交投清淡，全球股市漲跌互見，近一周股票型ETF資金淨流入122.8億美元，其中以美國股票ETF淨流入56.8億美元最多。

統計顯示，除美國股票ETF外，全球股票型ETF淨流入33.8億美元，亞太、新興市場及拉美股票型ETF淨流入8.8億、6.3億及0.05億美元，但日本、大陸及歐洲股票ETF分則遭調節淨流出6.2億、4.7億及1.6億美元。

富蘭克林證券投顧分析，2020年全球金融市場歡喜豐收，迎向2021年，預期全球經濟將呈現先蹲後揚的走勢，前者反映秋冬疫情嚴峻的衝擊，大陸為首的新興市場將扮演經濟復甦的領頭羊，之後隨著疫苗普及帶動更多經濟活動重返常軌，輔以低利寬鬆政策延續，有利風險性資產多頭續揚，其中弱勢美元趨勢成型將提振新興市場走勢，1月可特別留意拜登新人新政、企業財報及大陸農曆春節前後的消費旺季。建議掌握雙題材的科技及價值補漲，雙核心的美股及新興亞股，雙收益的美國與新興市場平衡型基金三大方向，積極卡位紅包行情。

富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊投資長曼拉．賽肯表示，2020年疫情所帶來的挑戰，突顯新興市場擁有的結構性優勢與長期有利趨勢，進入2021年仍將因此受惠，誠如東北亞國家在疫情危機期間所展現出的韌性，以及掌握全球邁向新經濟環境長期轉變趨勢的能力，將推動2021年度在競爭優勢上繼續保持領先地位。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，放眼中長期，受惠於全球人口高齡化推升醫療需求，生技製藥公司積極投入研發以及新藥創新浪潮之結構趨勢加持，樂觀看待生技產業投資前景，對生技產業正在發生的大量創新感到振奮，包括基因療法和基因編輯、免疫腫瘤及精準腫瘤等，也在罕見疾病領域找到投資機會。併購活動也是產業的重要驅動力，中小型生技公司豐沛的創新能量，大型生技製藥公司財務體質穩健且有強化產品線來帶動成長的需求，預期2021年併購活動將加速。

(工商 )