有消息指出，國民黨副秘書長李彥秀近日以看女兒為由赴美，是想遠離黨主席江啟臣的核心圈，引發外界揣測江陷領導危機。對此，李彥秀澄清，赴美是因為女兒發燒，身為母親當然要趕到美國照顧，萬萬沒想到一個單純的「媽媽學分班」，竟會被如此無情的政治操作。

《鏡週刊》今報導李彥秀赴美是為遠離江啟臣。李彥秀隨後在臉書發文澄清，說明純粹是為了看女兒。她形容作為母親的心情就是，每天看著孩子的笑容，家人在餐桌上說笑，真的是人生最幸福的一件事；在孩子的眼中，媽媽就是天、媽媽就是地，好希望時間永遠停留在這一刻，可以永遠的守護我的寶貝。

李彥秀表示，今年3月，江啟臣找她協助黨務時，她就曾表明擔任民代已經21年，真的需要好好沉澱休息一下，特別是女兒已經快10歲，作為一個媽媽，為了服務選民，真的能陪伴孩子的時間少之又少，這也是最大的遺憾。但最後，她被江啟臣的承擔與熱情所感動，答應一起努力奮鬥，但是也開出一個「條件」：農曆年前，她需要一個完整的時間陪伴孩子，盡一個為人母的責任，「這是年初就擬定的規劃」。

「一個多月前，美國新冠肺炎持續升溫」，李彥秀回憶，一天中午，接到女兒從美國打來的電話，說發燒到快40度，當時是美國時間凌晨兩點，她在台灣心急如焚，卻鞭長莫及，更不知道是一般感冒？還是肺炎感染？電話裡她流淚哽咽，反倒是女兒回過頭來安慰，不要擔心。

李彥秀說，公投提案完成第一階段後，便向江啟臣遞出了假單，「作為一個父親，江啟臣也能完全體會」。她也強調，往返國外需要隔離14天，但黨務仍舊不能旁落，群組遙控從來也沒有少過；之前在台灣遙控在美國的女兒學業，現在在美國，反過來遙控台北的同仁工作，換個環境辦公效率不見得變差，畢竟防疫新生活，轉換成TELEWORKER，也不意外。

李彥秀感嘆，萬萬沒想到，一個單純的「媽媽學分班」也可以被如此無情的政治操作。她更表示，在國民黨中央短短的9個月，收穫很多也學習很多，跟江啟臣共事，更是愉快的經驗，所有國民黨人都有一個共同的奮鬥目標「護台灣、保民主、拚未來」，「不需要太久，我們八德路見」！

(中時新聞網)