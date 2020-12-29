送50元回饋金、點數3倍贈、iPhone 12週週抽會員經營已成各產業顯學，迎接2021年到來，夢時代購物中心及統一時代百貨高雄店為提供消費者更便利多元的服務，並與集團品牌通路做有效整合，會員APP將進行全面更新，夢時代會員完成升級認證後，點數將全面轉換為OPEN POINT點數，1點等於1元，會員可於消費當下立即使用點數折抵現金，並只需1組會員帳號就能在統一企業指定14大品牌通路累積使用，消費當下立即折抵點數當現金使用，每一點都不浪費。

歡慶夢時代自2021年1月1日起，正式加入OPEN POINT熟客生態圈，會員完成指定任務，即享「OPEN POINT OPEN MY DAY」四大好康優惠。夢時代會員於1月31日前成功升級為OPEN POINT會員，即可獲得50元電子抵用券，並於夢時代及統一時代高雄店集點消費，再享點數三倍贈。此外，還擁有「iPhone 12週週抽」活動資格，越早完成升級，中獎機率越大。而廣受支持的「夢時代11會員日」，在1月10日及11日，再推出限時兩天的最給利回饋，點數1點抵2元，最高現抵200元！

夢時代表示，另自2021年1月1日起至31日止，凡於統一時代百貨高雄店指定化妝品牌單筆消費滿3,000元，即可在夢時代APP線上兌換300元電子特別券。此外，持華南夢時代聯名卡，於1月20日前，至指定品牌消費滿5,000元，另贈百元銀行滿額禮；每周三單筆消費滿999元，再贈100元。迎接新年的到來，多家知名美妝品牌陸續推出絕美的紅色系限量包裝，如「雅詩蘭黛」花開富貴限量版的特潤超導全方位修護露、「蘭蔻」2021新年限定版的超未來肌因賦活露等，民眾趁此時添購開春彩妝及換季保養品皆相當划算。

(工商 )