立法院會上周四進行攸關萊豬進口9項行政命令表決，其中，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌與黨團投票意向不一致，多次棄權未投票，遭認定「跑票」。民進黨團紀律小組今中午舉行會議，決議建請移送黨中央中評會處理，至於懲處結果待明天黨團會議報告、討論。至於另有8名綠委出現數次投票意向與黨團不一致，黨團紀律小組將請相關人士說明，並一併於明黨團會議討論。

民進黨團為讓《學校衛生法》、《食品安全衛生管理》及攸關萊豬進口9項行政命令通過，上周四院會表決前，民進黨團決定一致性投票，不過，投票過程林淑芬、劉建國幾乎都棄權未投票，江永昌則是從萊豬行政命令起棄權。

此次未遵照黨團旨意投票的3名綠委皆為區域立委，根據民進黨團組織規程規範，區域立委重大表決3次未到或違反黨團決議情節重大者，於該屆任期中喪失擔任黨團幹部、各委員會召集委員及各政策小組召集人資格，並移送中央黨部處理。

民進黨團紀律小組今針對表決跑票者開會討論，黨團紀律委員會成員莊瑞雄會後表示，經討論後決定移送黨部中評會；至於懲處結果，待明天黨團會議討論。

對此，民進黨團總召柯建銘表示，紀律委員會開會結果將送明天黨團會議討論，會盡量尊重紀律委員會決議，一切按照程序走。

(中時 )