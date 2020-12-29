媒體報導，國民黨智庫流出民調顯示，看好國民黨主席江啟臣連任的機率僅18％，而前新北市長朱立倫支持度卻高達56％，比江啟臣高出3倍。朱立倫今天受訪表示，現在對國民黨來講，絕對不是來談黨內競爭的時候，「這是我跟江主席都有的共識，大家不可能在我跟江主席之間見縫插針。」

朱立倫說，最近針對萊豬食安議題、媒體言論自由的議題，以及最近很扯的監察院濫權議題，我們都要站在民眾的角度發聲。畢竟我們是在野黨，要以民眾的立場作出發點，一方面我們可以代表民眾，一方面可以提升國民黨的支持度。

朱立倫又說，如何讓國民黨能夠獲得支持才是最重要的，最近綠營不斷見縫插針，今天又有新民調說國民黨支持度下降，這些都是不應該的。相信只要持續努力，不管是我也好、江主席也好、黨內同志也好，就能獲得更多的支持，我們都有這樣的共識，我跟江主席彼此之間不會受到任何訊息影響。

朱立倫表示，江主席這段期間帶領我們在議題上共同努力，但是這樣還不夠，我們要再擴大支持圈、走出同溫層，而這件事不只我在做，江主席也在做，我在學校演講，也常跟他分享演講內容。

朱立倫更引述電影《正義聯盟》經典台詞：「真正的黑暗不是失去光明，而是我們相信沒有機會重獲光明。」他表示，國民黨要讓台灣重獲光明需要大家一起努力，尤其蔡政府、蘇內閣這麼鴨霸、獨裁，這時候我們更需要大家一起努力，以民眾角度出發讓國民黨成為更好的選擇。

(中時 )