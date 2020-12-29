電子零組件廠-信邦(3023)深化MAGIC五大領域佈局，將產品朝智慧化及無人化延伸，目前產品已廣泛應用於全球各大智慧生產/物流、智慧醫療、智慧交通、智慧城市等新應用客戶，信邦董事長王紹新表示，隨著各產品客戶佈局發酵，明年營運可望較今年兩位數成長，公司也將在明年啟動「定植計畫」，培育新生代接班，持續朝百年企業方向邁進。

信邦今天下午舉行一年一度法人說明會，由王紹新親自主持，對外說明公司營運狀況，並展示最新產品，王紹新表示，公司早期產品以PC及手機為主，佔營收比重高達95%，為避免公司陷入紅海競爭，於2009年進行組織轉型，設置MAGIC五大事業部，鎖定健康照護(Medical Health)、汽車及航空(Automotive & Aviation)、綠能(Green Energy)、工業應用(Industrial Application)及通訊(Communication)開發產品，生產基地則採「深耕台灣、穩固大陸及接軌世界」策略，經過近10年深耕轉型，不僅站穩五大產品領域，近兩年更將產品朝智慧化及無人化延伸，並順利跨入電動自行車組裝，讓信邦業績無畏全球新冠肺炎疫情肆虐持續高成長。

醫療、電動車、能源、生產及物流朝智慧化發展，預期全球病患監護設備於2025年將會有超過270億美元的市場規模、全球激光雷達(LiDAR)市場將於2025年飆升至29億美元、2019年到2025年全球休閒船市場複合年成長率將超過11%、2020年到2027年全球風力發電市場年複合成長率可達5.2%、2019年到2023年全球倉儲自動化市場年複合成長率可達12.6%、2019年到2027年全球無人商店市場的年複合成長率為51.9%、全球智慧電網市場規模預估2025年將成長至1197.4億美元，信邦挾技術優勢，已成為全球各大品牌廠各領域智慧化產品連接器及連接線重要供應商。

信邦總經理梁偉銘表示，今年因疫情而引發全球關注醫療產業、各式無人化及自動化應用均以加速推進中，綠色經濟也持續受到重視，目前公司已有針對智慧監護儀器所設計的連接線組，在自動化生產及物流領域也開發倉儲機器人、智慧背心、無人商店及無人送貨飛機等相關產品之連接線組；因應未來自動駕駛的需求，設計LiDAR模組所需的連接線組；在智慧城市中布局下水道智慧電力系統監測所需之連接線組，在電動自行車綠色產業方面，推出自行設計之VCU方案，以應用於電力輔助自行車，同時也設計出應用於風力發電機組之感測器及超聲波驅鳥器等，成為各大客戶主要供應商。

信邦今年前3季稅後盈餘為16.55億元，年成長16.14%，每股盈餘為7.11元，累計前11月合併營收為198.82億元，年成長17.96%，在客戶訂單強勁下，信邦預估，第4季合併營收有機會創下單季歷史新高，全年營收及獲利均可望創下歷年新高。

(時報資訊)