桃園市大園區一名67歲的周姓婦人，12月中旬接獲假檢警詐騙電話，稱其帳戶涉嫌洗錢案遭到列管，需要315萬元才可以解除，老婦信以為真，陸續面交3次共135萬元給取款車手，之後老婦因沒錢支付向里長求助，才被里長察覺異狀帶到大園分局三菓派出所報案，警方隨即組成專案小組並與詐騙集團相約面交，28日下午在超商旁逮到前來取款的22歲郭姓車手，警詢後依詐欺罪送辦。

警方調查，該詐騙集團以假檢警的名義，向婦人謊稱因其帳戶涉及跨國洗錢案遭到列管，需要315萬元才可以解除，甚至還假冒臺北地檢署的公文傳給婦人，讓婦人信以為真，依照詐騙集團的指示，分別於18日、22日、23日面交50萬、45萬、40萬元給不同的車手，婦人積蓄被騙光後轉而向里長借錢，里長察覺有異於是帶著婦人前往三菓派出所報案，警方立即組成專案小組，並與婦人隨時保持聯繫。

28日下午，詐騙集團再度打給婦人要求面交剩餘的180萬元，警方遂請婦人依照指示前往郵局佯裝提款並前往指定面交地點，便衣員警同時在現場附近埋伏，直到郭姓車手出現取款時，員警立即上前將他逮捕，並查扣犯案用的手機1支，全案依詐欺罪移送桃園地檢署偵辦，並持續擴大追查中。

(中時 )