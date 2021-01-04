等紅燈騎士驚見警匪追逐畫面

警方對拒檢駕駛逃亡開槍示警。（圖／翻攝畫面）

年約30多歲男子昨（3日）晚8時許，駕駛黑色汽車載著一名女性友人，行經新北市永和區秀朗路3段，遇警方盤查時，謊報假身分證字號遭識破，隨即往中和區秀朗橋逃逸，警方追逐後對空連開5槍阻攔，嫌犯又衝撞2輛汽車、1輛機車後逃逸。警匪追逐畫面曝光，只見當時路口有兩名機車騎士正在停等紅燈，隱約發現後方有車輛逼近，頻頻回頭並趕緊將機車靠邊停，接著就有一輛轎車鑽出車陣，硬是闖過紅燈，兩名警員則在後方狂追，場面相當驚險。

永和警分局中正橋所警員陳漢強、顏子恆晚間8時許，在永和區秀朗路3段發現一輛黑色汽車行跡可疑上前盤查，嫌犯謊報假身分證遭識破，隨即加速往中和區秀朗橋頭方向逃逸。

嫌犯開車逃至秀朗橋頭時遇上路口紅燈，警員立即上前攔查，嫌犯反而往警員方向衝撞，警員陳漢強立即對空連開5槍，嫌犯車輛又撞擊2輛汽車、1輛機車後往新店逃逸，造成機車騎士倒地。

機車騎士向警方表示，頭暈不舒服，會自行就醫。永和警分局表示，目前已通報中和警分局、新店警分局協助追緝，目前已掌握車牌號碼，約談車主到案說明。

(中時新聞網)