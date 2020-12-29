面對自1964年以來最嚴峻乾旱，水情十分吃緊，今年6月至今各水庫集水區降雨量僅歷史平均值2-6成，農委會今(29)日表示，竹苗中一期停灌補償將比照嘉南一期作的兩樣態方式，本次停灌面積高達2萬7544公頃。

旱災中央災害應變中心今日評估台中、苗栗及新竹地區水庫蓄水量無法完全滿足明年第一期作農業用水，經濟部長王美花宣布新竹、苗栗及台中地區明年一期稻作停灌，並自1月6日起水情燈號調整為橙燈減量供水，將視水情滾動檢討。農委會今日召開記者會宣布後續停灌配套措施。

根據統計，明年竹苗中一期作停灌面積約2.75萬公頃，台中停灌面積為2萬62萬公頃、苗栗為2894多公頃、新竹則是4588公頃，至於桃園灌區的停灌面積，將在下月5日依水情再行宣布。

農委會主委陳吉仲表示，竹苗中一期停灌補償比照嘉南一期停灌兩樣態補償辦理，一為不種稻，種植「對地綠色環境給付計畫」之獎勵作物，每公頃給付9.3萬元；二來不種稻作，且辦理翻耕或種植非獎勵作物或由農田水利署管理處供水養殖者，每公頃可補償8.2萬元。農民可自行選擇。

另外，針對此次受停灌影響之育苗業者、代耕業者及稻穀烘乾業者亦有相關救助措施；若農民因停灌導致償還農業專案貸款有困難者，本金償還期限可展延6個月，展延期間利息由政府補貼。

陳吉仲指出，明年一期作停灌區將推出以停灌區閒置人力清理圳道的「以工代賑」，相關預算正向行政院積極爭取中，估計高達上千萬。

(中時 )