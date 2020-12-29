國立台南大學附屬高級中學學生張凱榛家住台南善化區，父親工作不穩定，家中經濟來源仰賴車禍受傷致肢體障礙的母親經營彩券行，課餘時間，張凱榛與弟弟會輪流到彩券行幫忙。張凱榛今年度申請國立台灣大學「希望入學計畫」，錄取台大會計系，南大附中校長陳森杰表示，張凱榛擁有高度的自制力及毅力，未來表現精采可期。

張凱榛除了在學校課堂上課學習，並沒有在外補習。從高一開始，她就計畫挑戰AMC12以及TMT11數學測驗，雖然首次參加AMC12測驗，成績不盡理想，但她不放棄，在4個月後的TMT11數學測驗中獲得不錯的成績，之後經過自學努力，再度挑戰AMC12，也取得了自己滿意的成績，

此外，張凱榛在校參加辯論社，積極參與社團運作，曾與社團其他幹部，勇敢向校長尋求參賽協助。高二時，擔任辯論社社長，張凱榛有系統地安排社團事務，帶領社團同學參加各項比賽，不但訓練自己的表達能力，也在過程中充分展現團隊合作及領導能力。

南大附中校長陳森杰指出，近年來大學入學多元化，提供各種不同的管道，協助弱勢及具特殊才能的同學進入適才適性的學系就讀，這次張凱榛同學錄取台大會計系，除了自身努力，導師及任課老師們也都功不可沒，學校與有榮焉，期許張同學進入台大繼續精進，在自己選擇的求學路程上繼續發光發熱，成為同學的學習榜樣。

(中時 )