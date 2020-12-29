中油表示，今年榮獲「亞洲企業社會責任獎」之「循環經濟商業領袖獎」及「人力投資獎」，減碳成果另獲頒碳冠軍證書，並於亞洲卓越企業暨永續發展獎中勇奪最大獎項「領導獎-年度行業冠軍」以及「永續獎－亞洲最佳職場」殊榮，於「2020 TCSA台灣企業永續獎」中榮獲「綜合績效獎－台灣TOP50永續企業獎」、「企業永續報告類－能源產業白金獎 」；另獲七項「卓越案例獎」，一共九大獎項，獲獎數續創新高。

中油強調，全球爆發疫情及國際油價變化大，對中油是一項重大考驗，但仍持續推動品牌經營與行銷，包括周年慶加油金抽獎、防疫新生活一起去旅遊抽獎等活動，在各加油站廣推多角化產品經營，堅定「以客為尊品質至上」的方向與信念。

因疫情帶來的驟變和挑戰，中油肩負國營企業責任，持續穩定供應國內所需油氣能源，堅持服務與品質，今（109）年在企業永續與經營、油品與工程品質、社會公益與工安、產品研發與創新等皆獲肯定。

中油指出，第17屆國家品牌玉山獎大放異彩，獲得傑出企業全國首獎與最佳產品全國首獎雙冠王，4項產品與服務獲頒最佳產品獎，總經理李順欽更榮獲傑出企業領導人，成為首位國營事業獲獎的領導人，總計囊括三大類別，雙項首獎，計八大獎項；109年消費者意見調查－「消費者心目中理想品牌」加油站類別中再次蟬聯第一名，連續第16年獲此殊榮。

環保部分，環保署第二屆國家企業環保獎由油品行銷事業部台南營業處獲頒「銀級獎」、天然氣事業部永安液化天然氣廠奪得「銅級獎」，台南營業處因積極拓展綠能產業再得「綠色行動獎」殊榮，並獲總統蔡英文接見；工安部分，探採事業部天然氣處理廠獲勞動部工程金安獎暨職安衛優良單位五星獎；工程品質部分，煉製事業部桃園煉油廠獲公共工程委員會頒發公共工程金質獎優等。

產品研發與創新上，綠能科技研究所今年以海藻養殖、生質油製作等研發獲得台灣創新技術博覽會發明專利競賽金牌獎，參加第17屆國家新創獎再以「『藻』到健康-本土大型海藻原料開發」獲頒「新創精進獎」，再再顯示台灣中油優異的研發成果。

此外，中油支持弱勢公益，長期獎助體育菁英，今年成立足球隊以實際行動培植運動員，成軍後參加2020台灣企業乙級足球聯賽奪冠，確定晉級2021台灣企業甲級足球聯賽，期許明年再締造佳績。

(工商 )