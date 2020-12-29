聯徵中心29日舉辦「第十四屆金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會」，華南銀行因報送信用資訊品質及信用資訊查詢表現優異，深獲主管機關及聯徵中心的肯定，獲頒「金質獎」及「金優獎」雙獎。

聯徵中心為鼓勵會員機構落實執行資訊安全控管、提升資料報送作業及執行資訊查詢品質，自2007年起每年舉辦表揚大會，對執行信用資訊安控表現績優者、報送信用資料績優者及信用資訊查詢表現績優者，分別頒發「金安獎」、「金質獎」及「金優獎」。

華銀以客為尊，用心服務，在提供多元化產品服務的同時，深知信用資料的保密及正確性對客戶的重要性，持續藉由完善信用資訊查詢作業規範、強化查詢作業的流程控管、內部稽核制度的落實、加強人員教育訓練等措施，精進信用資訊查詢作業品質。

華銀落實規章的遵循，遵循主管機管法令、聯徵中心信用資訊查詢作業控管要點等規範，持續增修銀行的查詢聯徵中心信用資訊規章，並訂定標準作業流程，以利查詢人員落實法令遵循。

此外，華銀強化系統管理機制，於查詢系統設控並交叉比對，以降低輸入錯誤的查詢疏失。

在內部稽核方面，華銀持續加強執行，除將信用資訊查詢作業納入一般業務、專案及自行查核的重點外，亦定期統計發生查詢理由點選錯誤缺失之單位，並函知駐行稽核督導及加強宣導查詢理由點選的規定，以減少缺失發生的頻率。

此外，華銀多年來於信用卡業務積極致力提升聯徵中心報送作業品質，對於報送資料的即時性、完整性、一致性及正確性，並導入系統自動化作業流程，大幅提昇資料報送正確性與一致性。

華銀透過要求業務及相關人員與資訊單位持續溝通且密切合作，更已建立完善的內部分工作業，持續改善作業流程，提昇信用卡資料報送品質，維持資料報送品質，以確保維護客戶權益及落實聯徵中心資訊互惠共享原則，並善盡對顧客重要資訊的保密義務，讓客戶往來安心。

而為了提昇信用卡系統服務品質及建置更完善的資料庫系統資料，華銀已先後歷經兩次信用卡系統提昇轉換，藉以強化信用卡資料品質及報送聯徵中心等相關處理作業。

(工商 )