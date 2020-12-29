男團「C.T.O」先前受到韓國電視台邀約赴韓國出道，29日舉辦出道節目《C.T.O PROJECT–The Survival》記者會。他們在韓國錄製近2個月，上月底才回台，團員振緯憶起在當地身心靈的壓力頗大，在錄製過程，哭到比演唱會還崩潰。他們的老闆羅志祥（小豬）在群組發訊息給鼓勵。

C.T.O去韓國前，小豬有幫他們加油打氣，並告誡當地競爭激烈，遇到困難不可以逃避，C.T.O笑說老闆不在旁邊，「有一種長大可以獨當一面的感覺，不會有無形的壓力在旁邊」，順利錄完節目後，小豬也有跟他們說辛苦了，直誇：「節目很好看。」不過他們隔離回台後，至今1個月都還沒跟小豬見到面。

團員們在隔離期間，每天都會量體溫，仕偉透露當時每天都會自己嚇自己，更因為搭機時，測量體溫37.2度，險無法入境，被關切了20分鐘，甚至用翻譯機對話，他形容：「再久，我就要哭了，回台搭飛機遇到亂流也哭了出來。」

他們熱愛韓國美食，振緯直言每次宵夜吃韓國炸雞，每個人都發胖水腫，還分享一抵達韓國當地，原本住在20樓的高級飯店，出入還有超豪華的保母車，4人每天都在爭奪保母車的位置，沒想到隨後搬到一間民宿，居住環境差很多，C.T.O形容：「一進去門口還放了垃圾，還有臭臭的味道。」

(中時 )