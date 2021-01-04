台中一位熊貓女外送員，到台中市北屯區某間知名鴨肉店取餐，不過當時店家優先給現場晚來的客人，當外送員詢問後，反被一名男店員嗆「不等就轉單」、「破查某」、「妳態度很跩吼，毛長齊再來說」，甚至到警局堵報案的女外送員，而該店家Google評論除了被洗到評價剩1.1顆星，更有網友發現業者曾嗆客人「您眼睛瞎了」？

女熊貓外送員2日在臉書社團《爆怨公社》發文，她表示，抵達店家取餐時，報完單號等了10分鐘，但現場並未看見任何訂單，她第一次詢問後，店家回應「等10分鐘」；隨後店內即出現一組現場客人，外送員卻目睹店家火速出單給現場客人，認為被拖單的外送員，等了20分鐘受不了，再次上前詢問，一名女店員先回「不等就轉單」。

店員倒湯口罩根本沒戴好（圖片取自／爆怨公社）

想不到另一位男店員，從店內衝出來朝她怒罵「破查某」、「是沒有被打過？妳態度很跩吼，等毛長齊再來說」、「這個社會看誰有錢」等語，男店員手插腰猛叫囂，邊說還邊往女外送員逼近，模樣相當嚇人，這一幕被外送員行車紀錄器錄下，掀起網友熱議，成為「本日最紅鴨肉店」。

且有眼尖網友發現，4個月前有一名客人，在鴨肉店的評論留1星，表示「已回購數次，第一次外帶衛生極差，沒戴口罩就算了，竟然還一邊裝一邊講話，難道不知道現在是什麼時期嗎？不會再光顧」。該店業者先回應，「讓您有不好的感受我們深感抱歉，誠心指教我們必定接受改進，但不實指控我們不予理會」，看似有禮貌下一句卻開嗆，「第一：我們作業人員皆有配戴口罩，您眼睛瞎了嗎？本店也極度注重環境衛生，因為老闆有潔癖！第二：台灣是具有人情味與疫情控管成功的國家，您的過度恐慌會影響社會秩序，希望您說到做到，也謝謝您的光臨」。

囂張的態度讓網友傻眼，直呼影片中員工就是沒戴口罩，「老闆你看到你的員工沒戴口罩了嗎」、「拿桶子倒湯的那個口罩也戴在下巴，可見在廚房就是戴這樣」、「戴手套抓頭，然後再去舀湯」？

(中時新聞網)