不少人努力賺錢，就是希望有天能夠晉升為有殼族。一名網友苦惱發問，自己想在雙北置產，但他希望地點最重要的是「不會潮濕」，並說明自己的最高預算為1200萬，接著向網友詢問推薦地點，對此，許多人都點名「三重、蘆洲」，還有網友分享，蘆洲天氣乾燥，生活機能佳。

原PO日前在臉書社團「買房知識家（Q你的A）」上發文指出，自己想在雙北買房，頭期款有500萬；總預算抓900~1200萬，希望網友能夠推薦不潮濕的地點，若離捷運站1公里內更佳。貼文發出後不少網友給出建議，「天母，每次台北其他地方下雨天母都沒下」、「新莊，不愛下雨的地方。每次下班從關渡離開，若關渡有下雨，新莊就乾的」、「北投，天母比較不潮濕，千萬不要信義區，很潮濕」、「八里，林口，淡水很潮濕，千萬別買，尤其林口」。

此外，不少網友點名「三重、蘆洲」兩地，認為符合原PO開出的條件，「蘆洲，每次古亭站下雨，我回到蘆洲都沒下雨，溫度也有差一點點」、「三重、蘆洲很可以」、「蘆洲，三重重陽家樂福一帶，這邊真的乾燥很多，每天從新店到這都很羨慕」。

不過有網友指出，其實要找到真正不潮濕的地點很難，「北台灣冬季能不潮溼嗎？花錢就不潮濕了，這不需要討論，台北本身就是個盆地，誰告訴你不潮都是假的，程度上的差異而已」。

(中時新聞網)