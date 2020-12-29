墾丁社頂部落居民29日回到舊部落遺址遵循古禮祭拜祖靈，祈求31日開庭順利、恢復排灣族身分。（謝佳潾攝）

墾丁社頂部落居民29日回到舊部落遺址遵循古禮祭拜祖靈，祈求31日開庭順利、恢復排灣族身分。（謝佳潾攝）

墾丁社頂部落居民29日回到舊部落遺址遵循古禮祭拜祖靈，祈求31日開庭順利、恢復排灣族身分。（謝佳潾攝）

墾丁社頂部落雖爭取恢復排灣族身分頻頻受阻，但卻屢敗屢戰、愈挫愈勇，月前恆春文史工作者念吉成代為提起行政訴訟，將於31日開庭，而族人在出征前夕回到舊部落遺址遵循古禮祭拜祖靈，除求護佑也透過靈媒找回原民傳統名字。

狼煙起，排灣族龜仔角社遺族，也舊式社頂部落居民，在中肚舊部落遺址搭建祖靈屋，簡單而隆重地昭告天地、虔敬祭拜歷代老祖靈，並啟動「聖戰」之吼，族人與歷代老祖靈共舞，立誓找回500年前的聲譽。

雖然身分尚未被承認，但族人都穿戴有排灣族象徵的百步蛇圖騰頭飾、或是老舊補丁衣物出席盛會，當中婦女族人準備歷代老祖靈最喜愛的水酒蔬果、檳榔、菸草香燭等，勇士們則獻上捕獲的山豬、山羌、野鹿、野牛等肉類，而慈祥的VuVu耆老熟練地焚起縷縷狼煙，冉冉達天及神聖的祖靈地。

此外，四林格的老祖靈也降臨，念吉成指出，他特地請四林格靈媒柯恒梅到場，審慎地協助龜仔角社，呼請眾祖靈及先族人，還給龜仔角社後代族人名字，同時也傳承族語、傳承祖靈祭祀文化。

念吉成說，礙於法令問題，多年來族人數次爭取恢復身分未果，但大家不氣餒，既然向屏東縣政府提起訴願沒用，那他們就告上高雄高等行政法院，相信有歷史資料佐證，長期遭遇的不平待遇與沉痛心聲，終有解脫的一天。

(中時 )