台南市衛生局明年起將加強查核抽驗。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

含有萊克多巴胺的美豬開放進口在即，市長黃偉哲要求相關局處嚴格把關豬(牛)產品管理，務必確立源頭和市場管理，保障市民權益，衛生局強調，明年新規定正式施行，將加強後市場查核及抽驗，每月稽查800-1000家次，未依規定標示者，依違反食安法處3萬元以上300萬元以下罰鍰；標示不實者，處4萬元以上400萬元以下罰鍰，檢出動物用藥含量超過安全容許量，處6萬元以上至2億元以下罰鍰。

南市府9-12月辦理23場次跨局處聯合稽查，查核結果均符合規定；衛生局輔導肉品製造業、輸入業、餐飲業及販售業之原料原產地標示，計20,482家次；抽驗肉品共307件(豬190件、牛117件)，檢驗動物用藥乙型受體素（21項），結果皆符合規定。

中西區保安公有零售市場等幾處建立標示示範區，避免業者不知如何標示或未標示而受罰，營養午餐團膳業者、肉品工廠及肉品輸入業者宣示使用國產肉品及不進口萊豬。此外，寄發台南市使用豬原料相關業者約6000件公文，並附上標示規定及標示貼紙。

農業局8月率先推出本市國產豬肉標章輔導措施，核發1,277家，提供民眾消費識別。為推廣國產豬肉，於11月21日首辦第一屆本市肉燥飯節爭霸賽，並加強源頭管理把關民眾食用安全。輔導本市業者申請農委會推動之臺灣豬標章達1,040家，為利業者申請，由各區公所作為申辦窗口。

另經發局亦輔導業者申請，將於110年1月15日、31日分二梯次送農業局，統一寄送中央畜產會審理。經發局已輔導超市賣場310家次原產地標示，目前已有14家設置國產豬牛肉專區。

針對40家工廠團膳業者，亦辦理6場次宣導會議。依據市場處調查已張貼本府農業局推出之國產豬(牛)標章，計豬肉攤張貼608張(含加工品)，牛肉攤則張貼56張(含加工品)，也與經濟部中部辦公室共同舉辦7場說明會，宣導台灣豬標章及標示肉品原產地。

民眾如有標示或食品安全衛生問題，歡迎撥打消費者服務專線電話：0800-285000，將有專人為您服務。

(中時 )