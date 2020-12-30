今（30日）新增2例境外移入確診，我國累計有797例確診，而新冠疫苗被視為推動邊境解封、終結疫情的希望，因此許多人非常關心我國取得疫苗的狀況，而指揮中心指揮官陳時中與行政院長蘇貞昌將於今天下午1時30分舉辦「新冠肺炎防疫一週年」記者會，而指揮中心將於下午2時10分說明確診個案以及疫苗採購的相關事宜。

中央流行疫情指揮中心宣布，今增2例境外移入確診，我國目前累計797例確診，分別為702例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡。

英國變種病毒來勢洶洶，為避免社區感染爆發，我國對疫苗有迫切需求，而先前有關我國疫苗採購的傳言滿天飛，一度傳出是AZ藥廠與BNT藥廠等，但具體情況指揮中心一再保密，在媒體追問下，陳時中在26日指出，目前尚未確定採購疫苗的數量，12月30日，也就是今天會公布疫苗採購的細節。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

指揮中心再次提醒，民眾應持續做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，如出現疑似症狀，請務必聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時新聞網)