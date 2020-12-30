為免國內農產品產銷因疫情而受到衝擊，農委會2020年2月號召國內電商平台業者，發動「台灣農產嘉年華」網購活動，農委會主委陳吉仲30日指出，在過去300多個日子裡，吸引了100多萬人次購物，總銷售額超過12億元。

陳吉仲指出，在疫情最為嚴峻時，為了降低對農產品的影響，也讓消費者安心在宅購物防疫，特別號召國內電商平台業者參與「臺灣農產嘉年華」網購活動，共有72家電商平台業者響應，並銷售逾3萬品項的國產農產品，更重要的是，也藉由這次活動成功媒合了農漁民與電商平台業者合作，成功開拓農產品多元銷售管道。

由於農產品網購活動做出不錯成績，農委會30日特別舉辦「台灣農產嘉年華網購活動」茶會。農委會也同時公佈在疫情最嚴峻的期間，最受網購消費者喜愛的溯源農產品名單，其中由「生鮮水果」奪冠，銷售額金為4,800萬元，包括水果箱、各產季當令水果（釋迦、荔枝及芒果等），以及較為稀少的果品（無花果、牛奶果、黃金果等）。

銷售排名第2的是，「舒肥雞胸肉」，銷售金額為3,040萬元，是時下最受歡迎的健身營養聖品；第3名則是「石斑魚」，銷售金額為1,870萬元，包括全魚、魚塊、魚片及調理製品；其餘品項包括毛豆、水餃、滴雞精、雞腿排、雞塊、白米、鱸魚、豆奶、午仔魚及蔬菜箱等，也都深受消費者歡迎。

(工商 )