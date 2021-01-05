二極體廠德微科技（3675）於5日公告2020年12月自結合併營收為1.45億元，月增率與年增率分別成長15％和13％；合計第四季自結合併營收較第三季成長12％。累計2020全年自結合併營收為15.37億元，較2019年同期微幅下滑0.67％。

德微表示，12月營收得以寫下過去兩年來的單月歷史新高，主要是因聖誕節效應急單湧入。尤其是在歐美疫情影響之下，使得消費性市場與遠距商機，例如：遠端伺服器、NB、手機、大螢幕與遊戲機等帶動周邊零組件二極體應用面之需求增加。

張恩傑指出，2020年從第三季以來新台幣匯率急轉直下來到均值28.51元，若是將12月之營收以過去平均匯率30.56元計算，德微2020年12月的營收已創下公司成立以來的單月歷史新高。

展望德微在2021及2022等兩年的經營戰略，大致上可以分為三個面向：

首先2021年，在晶圓製程技術方面，受惠於子公司亞昕以GPP製程為主的5吋晶圓開發製程技術順利導入，為德微大幅降低採購晶圓成本，有效提升公司整體毛利率及有助於獲利能力增加。估此新製程，在明後年有望刷新德微公司歷史紀錄。

其次，德微於今年已開始進行汰換現有製程、採用全自動化之生產技術，一步一步的滴水穿石之工，有助於提升車用產品客戶之稽核認證，較過去以更穩定地提供Tier1客戶所設定之製程規範要求；

最後是，由於自動化之緣故，德微可藉由大數據分析所有的表單、記錄等資料被永久保存下來，不因人為因素造成資料遺失或錯誤疑慮，藉此提升德微在智慧生產（自動化）製程技術的累積，讓德微競爭優勢不斷透過內化創新變革不斷成長。更由於高度自動化，有助於在新產品之布局，明後年可實質大幅提升公司之獲利能力。

(工商 )