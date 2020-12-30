台積電(2330)亞利桑那州廠即將於明年動工，確定由現任台積電企業策略辦公室主管凱西迪（Rick Cassidy）統籌負責，並兼任子公司TSMC Arizona執行長暨總經理。

台積電今年5月宣布有意在亞利桑那州興建且營運一座5奈米12吋晶圓廠，預計2021年動工，2024年量產，月產能2萬片。台積電董事會11月核准在亞利桑那州設立100%持股子公司，實收資本額35億美元。

隨著台積電赴亞利桑那州設廠計畫正式拍板定案，即將於明年動工，統籌負責的人選成為各界關注焦點。台積電美國亞利桑那州廠正式確定由現任台積電企業策略辦公室主管凱西迪（Rick Cassidy）統籌負責，凱西迪將兼任TSMC Arizona執行長暨總經理。

凱西迪於1997年加入台積電北美子公司擔任客戶管理副總經理，並於2005年晉升為台積電北美子公司總經理兼執行長，2008年擔任台積電副總經理負責北美地區業務，此後升任資深副總經理，在台積電服務超過20年。凱西迪曾在美國陸軍擔任軍官，擁有美國西點軍校工程學士學位，目前是全球半導體聯盟（GSA）董事會的成員。

(時報資訊)